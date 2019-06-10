Результат матча сборной Литвы с Люксембургом могут пересмотреть, - журналист
Об этом Игорь Цыганик написал в twitter.
В литовской федерации считают, что натурализованный хавбек сборной Люксембурга Жерсон Родригес не имел права участвовать во встрече.
"Хорошо иметь хороших друзей-коллег в разных странах. Литва оформила протест на результат домашнего матча с Люксембургом. Причина - участие во встрече Родригеса. Литовцы считают, что натурализованный португалец на имеет права выступать за сборную Люксембурга. 10 июня об протесте сообщат официально. Лично видел Родригеса вчера поздно ночью в одном из известных ночных клубов Львова. Может, они уже все понимают ", - написал Цыганик в твиттере.
Матч Литва - Люксембург закончился ничьей - 1: 1, Родригес отличился голом.
Хорошо иметь хороших друзей-коллег в разных странах. Литва оформила протест на результат домашнего матча с Люксембургом! Причина -участие в игре Родригеса. Литовцы считают, что этот экс-португалец на имеет права выступать за сборную Люксембурга. Завтра о протесте сообщат официально.- Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 9 июня 2019 г.