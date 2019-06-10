Результат матча сборной Литвы с Люксембургом могут пересмотреть, - журналист

10 июня, 2019, 10:28

Журналист Игорь Цыганик сообщил, что Федерация футбола Литвы подала протест на результат ничейного матча отбора Евро-2020 с Люксембургом

Об этом Игорь Цыганик написал в twitter.

В литовской федерации считают, что натурализованный хавбек сборной Люксембурга Жерсон Родригес не имел права участвовать во встрече.

"Хорошо иметь хороших друзей-коллег в разных странах. Литва оформила протест на результат домашнего матча с Люксембургом. Причина - участие во встрече Родригеса. Литовцы считают, что натурализованный португалец на имеет права выступать за сборную Люксембурга. 10 июня об протесте сообщат официально. Лично видел Родригеса вчера поздно ночью в одном из известных ночных клубов Львова. Может, они уже все понимают ", - написал Цыганик в твиттере.

Матч Литва - Люксембург закончился ничьей - 1: 1, Родригес отличился голом.