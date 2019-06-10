"Нацкорпус" опроверг причастность к конфликту вокруг харьковского рынка "Барабашово"

10 июня, 2019, 20:59

Националистическая организация "Нацкорпус" отрицает свое участие в конфликте вокруг рынка "Барабашово" в Харькове, в результате которого серьезно пострадал телеоператор Вадим Макарюк

Об этом говорится в их заявлении.

Согласно тексту заявления, на выходных нардеп Александр Фельдман в СМИ распространил ложную информацию о событиях на рынке "Барабашово", обвинив Национальный Корпус в попытке захвата магазина предпринимателя АТОвца.

"Кроме того, сегодня лживая администрация ТЦ "Барабашово" прибегла к прямой клевете, заявляя, что якобы "бойцы Национального Корпуса, кроме арматуры, колющих предметов, использовали огнестрельное оружие". Их пресс-служба опубликовала "видео очевидцев", где видно, как человек открывает огонь по людям, отмечая, что он "является активистом Национального Корпуса и участвовал в ряде партийных мероприятий", - отмечают в харьковском отделении "Нацкорпуса".

Стрелком назвали главу полтавского отделения организации Анатолия Шияна. "Нацкорпус" отмечает, что ни он, ни другие члены организации не причастны к столкновениям на рынке "Барабашово".

Национальный Корпус также требует от администрации ТЦ "Барабашово" опровержения неправдивой информации по поводу участия главы полтавского отделения Анатолия Шияна и всего "Нацкорпуса" в противоправных действиях 7-8 июня на рынке "Барабашово" в Харькове".

Вечером 7 июня на рынке "Барабашово" в Харькове произошли столкновения, в которых пострадали 8 человек. Во время конфликта неизвестные избили 36-летнего оператора Вадима Макарюка и забрали его видеокамеру. Его доставили в Харьковскую городскую больницу скорой помощи имени Мещанинова. Вследствие кровоизлияния в мозг у Макарюка случился инсульт. По словам врачей, первые три дня после избиения будут тяжелыми, пока они запрещают беспокоить Вадима, он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

10 июня полиция установила двух напавших на телеоператора Макарюка.