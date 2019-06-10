"Мы сохраним Закон о языке", - Княжицкий об угрозах "оппоблоковцев"

10 июня, 2019, 20:25

Мы не позволим реванш пророссийских сил в новом парламенте

Народный депутат, один из идеологов принятого Верховной Радой Закона о языке Николай Княжицкий прокомментировал угрозы "оппоблоковцев" отменить его, пишет Еспресо.TV.

"Мы сохраним Закон о языке и не позволим реванш пророссийских сил в новом парламенте", - сказал он.

Напомним, на съезде "Оппозиционного блока" народный депутат Михаил Добкин сказал, что первыми инициативами партии в случае прохождения в Раду будут отмены языкового закона, законов о декоммунизации и о люстрации.

Отметим, что Николай Княжицкий выдвигается кандидатом в народные депутаты по мажоритарному округу №116 от партии "Европейская Солидарность".