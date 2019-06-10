ПриватБанк перечислил государству первый транш в 4,5 млрд грн

10 июня, 2019, 19:57

Национализированный ПриватБанк должен уплатить в бюджет 90% своей прибыли, который он получил в 2018 году, в общем размере 11,5 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

ПриватБанк перечислил в госбюджет первый транш дивидендов, направленных на выплату акционеру банка - государству в лице Министерства финансов.

10 июня банк перечислил в бюджет 4,5 млрд грн дивидендов. Второй транш в размере 7 млрд грн будет перечислен до конца июня.

Согласно утвержденной Наблюдательным советом и акционером банка годовой отчетности за 2018 г., ПриватБанк направит на выплату дивидендов государству 11,5 млрд грн (90% чистой прибыли за 2018 г.). Согласно годовому отчету банка его чистая прибыль по итогам 2018 составила 12,8 млрд грн. Чистые активы ПриватБанка на начало 2019 г. составляют 278 млрд грн, обязательства - 246,5 млрд грн, капитал ПриватБанка - 31,5 млрд грн.