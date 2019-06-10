Прогулы и кнопкодавство: "Честно" проверят партийные списки кандидатов в нардепы

10 июня, 2019, 13:24

Движение "Честно" накануне выборов проанализирует списки кандидатов в народные депутаты Украины по шести критериям

Об этом сообщает "Укринформ".

Как отметила координатор движения "Честно" Вита Думанская, по итогам мониторинга работы политиков они не скажут, за кого голосовать, но смогут рекомендовать, кого не поддерживать.

В частности, были выделены шесть базовых критериев, позволяющих оценить работу нардепов, которые уже были в Раде, и работу депутатов местных советов.

Первым критерием, по которому "Честно" будет анализировать кандидатов в народные депутаты на выборах-2019, является прогульництво.

"Первое, что мы анализируем, - это как депутаты посещали заседания Верховной Рады, прогуливали ли. По нашей методологии, прогульщиком является тот, кто пропустил более 25% заседаний Совета по письменной регистрации", - сказала Думанская.

Второй критерий - поддержка политических реформ.

"Мы предложили перечень из пяти реформ, которые, по мнению гражданского общества, являются наиболее важными. Первое - это Избирательный кодекс, закон о Высшем антикоррупционном суде, финансирование партий из госбюджета, создание НАБУ, отмена общего надзора прокуратуры. Поддержка всех 5-ти инициатив дает 100%, или 1 балл ", - отметила она.

Еще один критерий - антидемократичность. Движение отобрало критически неприемлемы в демократическом обществе законодательные инициативы. Эти законы направлены на нарушение гражданских и политических прав и свобод, но, к сожалению, были поддержаны большинством народных депутатов.

"Мы выбрали четыре, на наш взгляд, наиболее важные инициативы. Законы 16 января - это антидемократические законы, которые нельзя забывать. Также представление в Конституционном Суде Украины о декриминализации незаконного обогащения; обязательное декларирование для общественных активистов; закон о необязательности юридического образования для Генерального прокурора ", - сообщила координатор" Честно ".

Другие критерии - фигурирование в антикоррупционных расследованиях, кнопкодавство и "гречкосейство".

Она отметила, что рейтинг и критерии, составленные движением "Честно", являются рекомендательными для избирателей и призваны помочь украинцам сделать информированный выбор во время голосования.