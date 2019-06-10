Прогулы и кнопкодавство: "Честно" проверят партийные списки кандидатов в нардепы
Об этом сообщает "Укринформ".
Как отметила координатор движения "Честно" Вита Думанская, по итогам мониторинга работы политиков они не скажут, за кого голосовать, но смогут рекомендовать, кого не поддерживать.
В частности, были выделены шесть базовых критериев, позволяющих оценить работу нардепов, которые уже были в Раде, и работу депутатов местных советов.
Первым критерием, по которому "Честно" будет анализировать кандидатов в народные депутаты на выборах-2019, является прогульництво.
"Первое, что мы анализируем, - это как депутаты посещали заседания Верховной Рады, прогуливали ли. По нашей методологии, прогульщиком является тот, кто пропустил более 25% заседаний Совета по письменной регистрации", - сказала Думанская.
Второй критерий - поддержка политических реформ.
"Мы предложили перечень из пяти реформ, которые, по мнению гражданского общества, являются наиболее важными. Первое - это Избирательный кодекс, закон о Высшем антикоррупционном суде, финансирование партий из госбюджета, создание НАБУ, отмена общего надзора прокуратуры. Поддержка всех 5-ти инициатив дает 100%, или 1 балл ", - отметила она.
Еще один критерий - антидемократичность. Движение отобрало критически неприемлемы в демократическом обществе законодательные инициативы. Эти законы направлены на нарушение гражданских и политических прав и свобод, но, к сожалению, были поддержаны большинством народных депутатов.
"Мы выбрали четыре, на наш взгляд, наиболее важные инициативы. Законы 16 января - это антидемократические законы, которые нельзя забывать. Также представление в Конституционном Суде Украины о декриминализации незаконного обогащения; обязательное декларирование для общественных активистов; закон о необязательности юридического образования для Генерального прокурора ", - сообщила координатор" Честно ".
Другие критерии - фигурирование в антикоррупционных расследованиях, кнопкодавство и "гречкосейство".
Она отметила, что рейтинг и критерии, составленные движением "Честно", являются рекомендательными для избирателей и призваны помочь украинцам сделать информированный выбор во время голосования.