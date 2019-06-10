После обстрелов в Донецкой области в Днепр доставили 10 раненых военных, двое - в тяжелом состоянии

10 июня, 2019, 15:24

После обстрелов в Новолуганском Донецкой области в Днепропетровскую областную больницу имени Мечникова в Днепре доставили 10 раненых военных

Об этом главный врач больницы Сергей Рыженко сообщил "Радио Свобода".

7 июня санитарной авиацией поступили 10 раненых. Тяжелых прооперировали на выходных.

По словам врача, двое из десяти бойцов сейчас в тяжелом состоянии. У одного пробито легкое, у второго - многочисленные осколочные ранения.

Другие бойцы в состоянии средней тяжести, они получили минно-взрывные ранения и контузии. В понедельник пятеро из них поедут на похороны боевого товарища Дмитрия Пруглы из Полтавы, погибшего под Новолуганским 7 июня.

7 июня после полуночи боевики открыли артиллерийский огонь по позициям подразделений Национальной гвардии в районе Новолуганское.

В результате обстрела погибли двое военнослужащих, 11 бойцов получили боевые травмы и ранения различной тяжести.