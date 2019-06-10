Полиция США окружила дом из-за "грабежа", но "вором" оказался олень

10 июня, 2019, 11:00

Полиция в городе Лукин, штат Техас, окружила дом, потому что подумала, что там совершают кражу со взломом. В результате там обнаружили оленя

Об этом сообщает агентство AP.

Хозяйка дома (ее имя не называется) позвонила в полицию после того, как зашла домой и увидела там битое стекло. Женщина сразу спряталась в шкаф, но поняла, что оставила оружие на кухне.

Офицеры полиции забеспокоились, что оно может оказаться в руках у предполагаемого грабителя.

На видео заметно, как сотрудники полиции входят в дом и кричат: "Полиция! Выходите с поднятыми руками!". После того как полицейские зашли в одну из комнат, они "столкнулись лицом к лицу с очень испуганной ланью".