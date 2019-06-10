От осложнений кори в этом году умерли 18 человек

10 июня, 2019, 16:17

С начала 2019 года корью заболели более 53 тысячи украинцев

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что в течение 23-й недели 2019 г. корью заболели 1133 человека - 505 взрослых и 628 детей. В частности, с 25 мая по 6 июня больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской, Киевской, Тернопольской, Львовской областях, а также в Киеве.

С начала года (с 28 декабря 2018 г. до 6 июня 2019 г.) корью заболели 53 112 человека - 25 005 взрослых и 28 107 детей, а от осложнений кори умерло 18 человек. Всего с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тыс. человек, 39 из которых умерли.