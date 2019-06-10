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Espreso.tvОбществоНАСА назвало стоимость одной ночи на МКС для туристов

НАСА назвало стоимость одной ночи на МКС для туристов

НАСА позволит частным лицам оставаться на Международной космической станции в течение месяца

Об этом сообщает Reuters.

Скоро туристы смогут остаться на МКС сроком до 30 дней. Стоимость пребывания на Международной космической станции составит около $35 тыс. за ночь. Поэтому в целом за максимально возможное космическое путешествие придется отдать $1 млн 50 тыс. за 30 дней.

Дополнительно нужно будет заплатить за комнату и питание на МКС.

 

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