НАСА назвало стоимость одной ночи на МКС для туристов

10 июня, 2019, 20:57

НАСА позволит частным лицам оставаться на Международной космической станции в течение месяца

Об этом сообщает Reuters.

Скоро туристы смогут остаться на МКС сроком до 30 дней. Стоимость пребывания на Международной космической станции составит около $35 тыс. за ночь. Поэтому в целом за максимально возможное космическое путешествие придется отдать $1 млн 50 тыс. за 30 дней.

Дополнительно нужно будет заплатить за комнату и питание на МКС.