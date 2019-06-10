На Троицу и День Конституции пустят 4 дополнительных поезда

10 июня, 2019, 20:41

Укрзализныця назначила четыре дополнительных поезда на Троицу и День Конституции, которые будут курсировать из Киева во Львов, Днепр, Сумы и Харьков

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Укрзализныця назначила четыре дополнительных поезда на праздничные и выходные дни, когда будет отмечаться праздника Троицы и День Конституции Украины. В частности, дополнительные поезда отправятся во Львов, Днепр, Сумы и Харьков.

Сейчас в железнодорожных кассах и онлайн уже можно приобрести билеты на следующие дополнительные поезда:

№ 191/192 Киев - Львов будет курсировать 17 июня. Отправление в 7:42 и прибытие во Львов в 18:13. В обратном направлении отправление в 11:54 и прибытие в столицу в 21:47.

№ 237 Киев - Днепр отправляться 14, 17, 27 и 30 июня. Отправление в 20:28 и прибытие в Днепра в 6:12. В обратном направлении отправление 10:56 и прибытие в 20:06.

№ 154/153 Киев - Сумы будет курсировать 14, 28 и 30 июня. Отправление в 5:49 и прибытие в Сумы в 11:15. Обратно - отправление в 14:10 и прибытие в Киев в 19:46.

№ 728/727 Киев - Харьков отправится в рейсы 15 и 17 июня. Отправление в 10:38 и прибытие в 15:50. В обратном направлении поезд отправится в 16:56 и прибудет в Киев в 22:17.

Поезда № 779/780 Сумы - Киев продлен маршрут следования в Винницу и назначены дополнительные рейсы на 14, 17, 28 июня и 1 июля.