На Сумщине задержали судью за взятку в $4000

10 июня, 2019, 19:39

НАБУ разоблачило судью Хозяйственного суда Сумской области, которая требовала и получила $4000 за принятие решения по хозяйственному делу в интересах предпринимателя

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 7 июня 2019 г. разоблачили судью Хозяйственного суда Сумской области на получении неправомерной выгоды в размере $4000.

Судья попросила и получила деньги в обмен на принятие решения по хозяйственному делу в интересах предпринимателя. Тот обратился в суд из-за нарушения прав со стороны одного из сельских советов Сумской области в земельном вопросе. Однако в ответ получил недвусмысленное предложение.

Сейчас решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.