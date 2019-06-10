МВФ назвал главную угрозу для мировой экономики
Об этом директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард сказала в завершении саммита "большой двадцатки" (G20) в японском городе Фукуока 9 июня, передает DW .
Во встрече принимали участие министры финансов и главы центробанков стран-членов G20.
По оценке МВФ, тарифный конфликт между Китаем и Соединенными Штатами Америки может привести к снижению мирового ВВП на 0,5% (или $ 455 млрд) в 2020 году.
Разрешение существующих торговых споров следует сделать приоритетной задачей, подчеркнула Лагард.
Кроме того, глава МВФ отнесла к угрозам для роста мировой экономики низкие процентные ставки. Несмотря на "осторожны признаки стабилизации", которые демонстрирует мировая экономика, во многих развитых экономиках растет уровень долга, а развивающиеся рынки по-прежнему "уязвимы для внезапных изменений в финансовых условиях", говорится в заявлении Лагард.
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Напомним, 12 мая США повысили с 10% до 25% пошлины на товары китайского импорта стоимостью $ 200 млрд.
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Ранее Трамп написал в Twitter , что США до конца недели поднимут с 10% до 25% тарифы на импортируемую из Китая продукцию на общую сумму $ 200 млрд.
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Этот твит привел к обвалу на китайском фондовом рынке, а также обвалил мировые цены на нефть .