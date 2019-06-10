МВФ назвал главную угрозу для мировой экономики

10 июня, 2019, 10:20

По мнению руководительницы Международного валютного фонда, мировой ВВП может снизиться на $ 455 млрд из-за тарифного конфликта между США и Китаем

Об этом директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард сказала в завершении саммита "большой двадцатки" (G20) в японском городе Фукуока 9 июня, передает DW .

Во встрече принимали участие министры финансов и главы центробанков стран-членов G20.

По оценке МВФ, тарифный конфликт между Китаем и Соединенными Штатами Америки может привести к снижению мирового ВВП на 0,5% (или $ 455 млрд) в 2020 году.

Разрешение существующих торговых споров следует сделать приоритетной задачей, подчеркнула Лагард.

Кроме того, глава МВФ отнесла к угрозам для роста мировой экономики низкие процентные ставки. Несмотря на "осторожны признаки стабилизации", которые демонстрирует мировая экономика, во многих развитых экономиках растет уровень долга, а развивающиеся рынки по-прежнему "уязвимы для внезапных изменений в финансовых условиях", говорится в заявлении Лагард.