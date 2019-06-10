Ливия: в боях за Триполи погибли более 650 человек, тысячи раненых
Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Twitter .
"В результате конфликта в столице Ливии, который продолжается и по сей день, погибло 653 человека, 3547 раненых, в том числе 126 гражданских лиц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди погибших - 41 гражданский. Также за это время получили ранения более 3,5 тыс. человек, среди которых 126 гражданских. На прошлой неделе в результате боев пострадали три медработника.
#Tripoli clashes: Among the civilians hurt this past week are 3 health workers. The toll for the ongoing conflict in #Libya 's capital is 653 dead, including 41 civilians, and 3547 wounded, including 126 civilians. @OCHA_Libya- World Health Organization in Libya (@WHOLIBYA) 9 июня 2019 г.
Ранее сообщалось о 432 погибших и 2069 раненых.
- Напомним, что фельдмаршал Халифа Хафтар 4 апреля отдал приказ Ливийской национальной армии наступать на Триполи, где заседает международно признанное правительство национального согласия.
- 7 апреля авиация ЛПА нанесла первый авиаудар по пригороду Триполи. Чуть позже армия Хафтара заявила, что взяла под контроль аэропорт в пригороде Триполи.
- По данным агентства Bloomberg, Трамп поддержал наступление сил Хафтара на Триполи.