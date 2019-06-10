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Espreso.tvМирЛивия: в боях за Триполи погибли более 650 человек, тысячи раненых

Ливия: в боях за Триполи погибли более 650 человек, тысячи раненых


фото: REUTERS
В Ливии с начала боевых действий в окрестностях столицы Триполи с 4 апреля погибло 653 человека

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Twitter .

"В результате конфликта в столице Ливии, который продолжается и по сей день, погибло 653 человека, 3547 раненых, в том числе 126 гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди погибших - 41 гражданский. Также за это время получили ранения более 3,5 тыс. человек, среди которых 126 гражданских. На прошлой неделе в результате боев пострадали три медработника.

Ранее сообщалось о 432 погибших и 2069 раненых.

  • Напомним, что фельдмаршал Халифа Хафтар 4 апреля отдал приказ Ливийской национальной армии наступать на Триполи, где заседает международно признанное правительство национального согласия.
  • 7 апреля авиация ЛПА нанесла первый авиаудар по пригороду Триполи. Чуть позже армия Хафтара заявила, что взяла под контроль аэропорт в пригороде Триполи.
  • По данным агентства Bloomberg, Трамп поддержал наступление сил Хафтара на Триполи.
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