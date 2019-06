Ливия: в боях за Триполи погибли более 650 человек, тысячи раненых

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Twitter .

"В результате конфликта в столице Ливии, который продолжается и по сей день, погибло 653 человека, 3547 раненых, в том числе 126 гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди погибших - 41 гражданский. Также за это время получили ранения более 3,5 тыс. человек, среди которых 126 гражданских. На прошлой неделе в результате боев пострадали три медработника.

