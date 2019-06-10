Ливия: в боях за Триполи погибли более 650 человек, тысячи раненых

10 июня, 2019, 12:54

В Ливии с начала боевых действий в окрестностях столицы Триполи с 4 апреля погибло 653 человека

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Twitter .

"В результате конфликта в столице Ливии, который продолжается и по сей день, погибло 653 человека, 3547 раненых, в том числе 126 гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди погибших - 41 гражданский. Также за это время получили ранения более 3,5 тыс. человек, среди которых 126 гражданских. На прошлой неделе в результате боев пострадали три медработника.

#Tripoli clashes: Among the civilians hurt this past week are 3 health workers. The toll for the ongoing conflict in #Libya 's capital is 653 dead, including 41 civilians, and 3547 wounded, including 126 civilians. @OCHA_Libya - World Health Organization in Libya (@WHOLIBYA) 9 июня 2019 г.

Ранее сообщалось о 432 погибших и 2069 раненых.