Кубив предлагает провести перепись населения в 2020 году через смартфоны

10 июня, 2019, 11:38

В Министерстве экономического развития и торговли предлагают украинцам альтернативу традиционной переписи населения

Об этом сообщил первый вице-премьер министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив в своей колонке на LIGA.net.

"Если мы живем в эру смартфонов, тотальной цифровизации, облачных технологий, big data и блокчейна, нужно пользоваться инновационными возможностями", - пояснил Кубив.

"Если собрать в один все имеющиеся электронные реестры, это будет полная база персональных данных всех граждан Украины. Включая информацию об образовании, профессии, доходе, а также дату рождения/смерти, изменение семейного положения, родственные связи, наличие детей, их количество, пол и возраст и многое другое. Некий социальный цифровой ID ", - объясняет вице-премьер.

Преимуществами такого есть возможность в режиме реального времени проводить все изменения данных и параметров, синхронизация баз, полная прозрачность, простота получения справок о рождении, браке, смене места регистрации, медицинских данных, пенсионных и других социальных выплат, уплаты налогов, получение документов (например, паспортов), голосование на выборах через смартфон и множество других опций.

Впрочем "слабым" местом таких технологических новаций является то, что наш цифровой двойник нуждается в защите - не только физической (кибер-безопасность), но и в защите границ личности.

"Поэтому мы нашли "золотую середину", которую будем тестировать уже в декабря 2019 года", - анонсировал Кубив.

В качестве альтернативы бумажной анкете в МЭРТ предлагают гражданам самостоятельно заполнить соответствующие данные в электронном кабинете домохозяйства, например, через смартфон. Заполненная информация будет защищена специальным шифрованием, чтобы обезличить персональные данные при передаче на центральный сервер.

Для тех, кто не хочет или не может самостоятельно заполнить данные в электронной форме будут предлагать ответить на вопросы традиционной анкеты, будут иметь представители команды переписи на специальном планшете или смартфоне.

"Эти данные также защищены и будут попадать на центральный сервер Госкомстата. В сумме они дадут нам понимание о социологии и демографии региона, фактическое количество жителей и другую информацию без ее персонализации", - пояснил Кубив.

"После анализа эффективности такого способа можно будет провести не только Всеукраинскую перепись населения в 2020 году, но и о переходе к следующему этапу - цифровизации других подобных мероприятий - от электронных опросов по важным вопросам до до выборов президента или Верховной Рады через смартфон", - добавил он.