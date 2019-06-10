КМИС: в Раду проходят партии Зеленского, Бойко, Порошенко, Тимошенко и Вакарчука

10 июня, 2019, 12:19

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в начале июня, то 5% барьер преодолели бы 5 партий

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

С 26 мая по 7 июня 2019 года Киевский международный институт социологии провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения по поддержке партий на досрочных выборах в Раду, говорится в сообщении.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в начале июня, то электоральные настроения населения о выборах нардепов выглядят так, как указано в таблицах:

Отмечается, что опрос проводился методом личного интервью, был опрошен 2021 респондент, проживающий в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

Отмечается, что в Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.