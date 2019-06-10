КМИС: в Раду проходят партии Зеленского, Бойко, Порошенко, Тимошенко и Вакарчука
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
С 26 мая по 7 июня 2019 года Киевский международный институт социологии провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения по поддержке партий на досрочных выборах в Раду, говорится в сообщении.
Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в начале июня, то электоральные настроения населения о выборах нардепов выглядят так, как указано в таблицах:
Отмечается, что опрос проводился методом личного интервью, был опрошен 2021 респондент, проживающий в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.
Отмечается, что в Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.
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