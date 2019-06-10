Госдеп США призвал не вмешиваться в формирование новой власти Молдовы
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Соединенные Штаты призывают все стороны в Молдове проявлять сдержанность и договариваться о пути вперед через политический диалог. Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными и уважали основные права. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна уважаться без вмешательства", - говорится в заявлении.
"Обеспечение процветающего и демократического будущего Молдовы и ее граждан является общей целью, которую США будут продолжать поддерживать", - добавили в Госдепе.
Парламентское большинство в Молдове в составе пророссийской Соцпартии и проевропейского блока ACUM избрало руководство законодательного органа (его возглавила социалистка Гречневая) и назначила правительство во главе с проевропейской премьером Майей Санду. Предыдущая власть считает все субботние решения парламента нелегитимным. Обе стороны обвиняют друг друга в узурпации власти.
- Напомним, 7 июня Конституционный суд Молдовы издал постановление о роспуске парламента страны из-за того, что депутаты в отведенные законом 90 дней не смогли сформировать правительство, этот срок истек в полночь 8 июня.
- 8 июня депутаты парламента Молдовы проголосовали за назначение премьер-министром соглавы проевропейского блока ACUM Майи Санду.
- 8 июня парламент Молдовы принял постановление, в котором признал свою страну "захваченным государством" .
- 9 июня суд общей юрисдикции отстранил Игоря Додона от обязанности президента страны и назначил временно исполняющим обязанности главы государства бывшего премьер-министра Павла Филипа.
- 9 июня Европейский Союз признал легитимным новое правительство Молдовы, сформированное после устранения судом от должности президента Игоря Додона.
- 9 июня секретарь СНБО Александр Данилюк провел расширенное совещание в связи с обострением политического кризиса в Молдове.
- В МИД Украины заявили об озабоченности развитием политической ситуации в соседней Молдове и отметили, что Украина против "российского сценария федерализации" Молдавии .
- Накануне вечером молдавский вопрос обсуждали в Совете нацбезопасности и обороны Украины. Секретарь Совбеза Александр Данилюк сообщил, что происходит мониторинг ситуации.
- МИД Украины в своем официальной реакции на события в Молдове предостерег относительно реализации "российского сценария федерализации".