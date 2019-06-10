Госдеп США призвал не вмешиваться в формирование новой власти Молдовы

10 июня, 2019, 11:50

Госдеп США призывает уважать результаты февральских выборов в Молдове и предостерегает от вмешательства в процесс формирования новой власти

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Соединенные Штаты призывают все стороны в Молдове проявлять сдержанность и договариваться о пути вперед через политический диалог. Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными и уважали основные права. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна уважаться без вмешательства", - говорится в заявлении.

"Обеспечение процветающего и демократического будущего Молдовы и ее граждан является общей целью, которую США будут продолжать поддерживать", - добавили в Госдепе.

Парламентское большинство в Молдове в составе пророссийской Соцпартии и проевропейского блока ACUM избрало руководство законодательного органа (его возглавила социалистка Гречневая) и назначила правительство во главе с проевропейской премьером Майей Санду. Предыдущая власть считает все субботние решения парламента нелегитимным. Обе стороны обвиняют друг друга в узурпации власти.