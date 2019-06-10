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Espreso.tvОбществоЕС обяжет электрокары издавать шум на низких скоростях: для безопасности пешеходов

ЕС обяжет электрокары издавать шум на низких скоростях: для безопасности пешеходов

Власти Евросоюза обяжут производителей электромобилей оснащать их системами, которые издают шум на низких скоростях

Об этом сообщает Futurism .

Новые правила вступят в силу с 1 июля. С этого момента компании должны будут оснащать свои электромобили "Акустической системой оповещения (Acoustic Vehicle Alert System, AVAS)".

Такая система будет имитировать звуки обычного автомобиля - в частности, двигателя - на скорости 20 км / ч и ниже. Громкость шума должна быть не менее 56 децибел.

Евросоюз вводит такое обязательство, чтобы обезопасить пешеходов. Электромобили ездят практически бесшумно на низких скоростях - это может стать угрозой для людей, особенно для тех, у кого есть нарушения зрения.

Известно, что некоторые автопроизводители, например Nissan, уже начали оснащать машины системами оповещения. Теперь это станет обязательным условием.

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