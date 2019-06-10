ЕС обяжет электрокары издавать шум на низких скоростях: для безопасности пешеходов
Об этом сообщает Futurism .
Новые правила вступят в силу с 1 июля. С этого момента компании должны будут оснащать свои электромобили "Акустической системой оповещения (Acoustic Vehicle Alert System, AVAS)".
Такая система будет имитировать звуки обычного автомобиля - в частности, двигателя - на скорости 20 км / ч и ниже. Громкость шума должна быть не менее 56 децибел.
Евросоюз вводит такое обязательство, чтобы обезопасить пешеходов. Электромобили ездят практически бесшумно на низких скоростях - это может стать угрозой для людей, особенно для тех, у кого есть нарушения зрения.
Известно, что некоторые автопроизводители, например Nissan, уже начали оснащать машины системами оповещения. Теперь это станет обязательным условием.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-