ЕС обяжет электрокары издавать шум на низких скоростях: для безопасности пешеходов

10 июня, 2019, 16:44

Власти Евросоюза обяжут производителей электромобилей оснащать их системами, которые издают шум на низких скоростях

Об этом сообщает Futurism .

Новые правила вступят в силу с 1 июля. С этого момента компании должны будут оснащать свои электромобили "Акустической системой оповещения (Acoustic Vehicle Alert System, AVAS)".

Такая система будет имитировать звуки обычного автомобиля - в частности, двигателя - на скорости 20 км / ч и ниже. Громкость шума должна быть не менее 56 децибел.

Евросоюз вводит такое обязательство, чтобы обезопасить пешеходов. Электромобили ездят практически бесшумно на низких скоростях - это может стать угрозой для людей, особенно для тех, у кого есть нарушения зрения.

Известно, что некоторые автопроизводители, например Nissan, уже начали оснащать машины системами оповещения. Теперь это станет обязательным условием.