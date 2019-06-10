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Espreso.tvОбществоЭкс-председателя Апелляционного суда Крыма освободили из-под стражи

Экс-председателя Апелляционного суда Крыма освободили из-под стражи


фото: zib.com.ua
Киевский апелляционный суд отменил решение Голосеевского районного суда города Киева о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

Киевский апелляционный суд отменил решение Голосеевского районного суда Киева, которым был продлен срок содержания под стражей бывшему председателю Апелляционного суда АР Крым, соответственно, он освобожден из-под стражи.

Позиция защиты основывалась на том, что подозреваемый является действующим судьей, поскольку 29 ноября 2018 Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда признал противоправным и отменил постановление Верховной Рады от 29 сентября 2016 года "Об освобождении судьи".

Согласно закону Украины "О судоустройстве и статусе судей" отмена постановления ВР Украины "Об освобождении судьи" не является основанием для восстановления на должности судьи, то есть лицо не получило статус судьи, сообщили в прокуратуре. Решение вопроса об освобождении с должности судьи, согласно действующему законодательству, относится исключительно к полномочиям Высшего совета правосудия.

  • Бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука подозревают в государственной измене, а именно в обеспечении функционирования судебных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым.
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