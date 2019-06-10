ЕБРР выделит средства на строительство нового завода на Волыни

10 июня, 2019, 09:38

Европейский банк реконструкции и развития предоставит Украине синдицированный кредит на сумму 116 млн евро на строительство нового завода для производителя листовых материалов на основе древесины "Кроноспан УА"

Об этом сообщает ЭП.

Согласно сообщению, ЕБРР будет формальным кредитором на всю сумму 116 млн евро, однако 50 млн евро из этой суммы будет синдицировано с банками Raiffeisen Bank International AG и Raiffeisenlandesbank Obersterreich по структуре кредита "A / B".

"Средства будут инвестированы в новые производственные мощности, соответствующие стандартам и нормам ЕС. Компания планирует расширить свое производство в Украине за счет строительства нового завода в Нововолынске (Волынской области - ред.)", - говорится в пресс-релизе.

"Специализированное энергоэффективное оборудование, включая котел на биомассе мощностью 45 МВт, новый трансформатор и новый электрофильтр, обеспечат альтернативное решение для электроснабжения и позволит сократить потери энергии и выбросы пыли", - говорится в сообщении.

Ожидается, что новое производство продукции с высокой добавленной стоимостью будет способствовать замещению импорта ориентированно-стружечных плит (OSB) и увеличению экспорта из Украины на общий рынок ЕС и в другие страны.

Справка. ООО "Кроноспан УА", дочерняя компания Kronospan Holdings PLC (Кипр) - один из крупнейших в стране производителей ламинированных и шлифованных ДСП, а также поставляет на рынок плиты МДФ, шлифованные и лакированные ХДФ, глянцевые плиты HDD, ламинированный пол, стеновые и другие виды продукции группы Kronospan.