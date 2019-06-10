Бойко, Тимошенко или Смешко: опрос показал, кого украинцы больше всего хотят видеть премьер-министром
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 26 мая по 7 июня.
Вопрос к респондентам звучал так: "Сейчас обсуждаются различные варианты, кто может стать премьером после проведения выборов в Верховную Раду. Среди деятелей из списка, кого бы Вы лично хотели видеть Главой Правительства - Премьер-министром после президентских выборов".
Ответы распределились следующим образом:
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Бойко Юрий - 12,9%;
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Тимошенко Юлия - 11,3%;
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Смешко Игорь - 8,1%;
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Гройсман Владимир - 7,7%;
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Гриценко Анатолий - 4%;
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Порошенко Петр - 2,6%;
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Садовый Андрей - 2,6%;
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Яценюк Арсений - 2,2%;
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Шевченко Александр - 2%;
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Тарута Сергей - 1,4%;
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Данилюк Александр - 1%.
Еще 36% респондентов отметили, что им трудно ответить, 3,5% отказались отвечать.
- Напомним, согласно последнему опросу КМИС в Раду проходят партии Зеленского, Бойко, Порошенко, Тимошенко и Вакарчука .