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Espreso.tvОбществоБойко, Тимошенко или Смешко: опрос показал, кого украинцы больше всего хотят видеть премьер-министром

Бойко, Тимошенко или Смешко: опрос показал, кого украинцы больше всего хотят видеть премьер-министром


фото: voxukraine
12,9% опрошенных избирателей хотят видеть в кресле премьер-министра Украины Юрия Бойко, 11,3% - Юлию Тимошенко, 8,1% - Игоря Смешко

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 26 мая по 7 июня.

Вопрос к респондентам звучал так: "Сейчас обсуждаются различные варианты, кто может стать премьером после проведения выборов в Верховную Раду. Среди деятелей из списка, кого бы Вы лично хотели видеть Главой Правительства - Премьер-министром после президентских выборов".

Ответы распределились следующим образом:

  • Бойко Юрий - 12,9%;

  • Тимошенко Юлия - 11,3%;

  • Смешко Игорь - 8,1%;

  • Гройсман Владимир - 7,7%;

  • Гриценко Анатолий - 4%;

  • Порошенко Петр - 2,6%;

  • Садовый Андрей - 2,6%;

  • Яценюк Арсений - 2,2%;

  • Шевченко Александр - 2%;

  • Тарута Сергей - 1,4%;

  • Данилюк Александр - 1%.

Еще 36% респондентов отметили, что им трудно ответить, 3,5% отказались отвечать.

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