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Espreso.tvОбществоBlaBlaCar может ввести плату за пользование приложением уже до конца года

BlaBlaCar может ввести плату за пользование приложением уже до конца года


фото: auto.24tv
Сервис совместных поездок BlaBlaCar планирует ввести полноценную платную подписку для украинцев уже в 2019 году

Об этом сообщил руководитель BlaBlaCar в Украине Алексей Лазаренко, передает Liga.net

"Запуск полноценной платной модели - это перспектива этого года. Однозначно второе полугодие. Будет ли это комиссия, месячная подписка или что-то еще, пока не могу озвучивать. Смогу разглашать детали чуть позже", - сказал он.

"Мы регулярно проводим такие эксперименты для того, чтобы понять, какая модель была бы оптимальной для монетизации в Украине. Тесты были в ноябре, в начале апреля. Их результаты оптимистичны, как ни странно, украинцы готовы платить за онлайн-сервисы", - пояснил Лазаренко.

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