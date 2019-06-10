BlaBlaCar может ввести плату за пользование приложением уже до конца года

10 июня, 2019, 13:04

Сервис совместных поездок BlaBlaCar планирует ввести полноценную платную подписку для украинцев уже в 2019 году

Об этом сообщил руководитель BlaBlaCar в Украине Алексей Лазаренко, передает Liga.net

"Запуск полноценной платной модели - это перспектива этого года. Однозначно второе полугодие. Будет ли это комиссия, месячная подписка или что-то еще, пока не могу озвучивать. Смогу разглашать детали чуть позже", - сказал он.

"Мы регулярно проводим такие эксперименты для того, чтобы понять, какая модель была бы оптимальной для монетизации в Украине. Тесты были в ноябре, в начале апреля. Их результаты оптимистичны, как ни странно, украинцы готовы платить за онлайн-сервисы", - пояснил Лазаренко.