Австралийцу запретили выгуливать своего питомца на улицах города. Почему
Об этом сообщает The Age.
Мэттью Эванс (Matthew Evans) получил письмо от городского совета, в котором ему сообщили, что если он продолжит выгуливать своего домашнего питомца по кличке Грант (Grunt) по городу, то получит штраф за нарушение общественного порядка в размере 806 австралийских долларов.
Представитель городского совета заявил, что они пришли к такому решению после жалоб жителей города на то, что животное ворует еду у детей. Он добавил, что попытки полиции поймать свинью провоцируют множество проблем. Власти отметили, что понимают озабоченность Эванса по поводу своего домашнего питомца, но безопасность людей является первоочередной задачей.
В свою очередь, Мэттью рассказал, что до этого без проблем выгуливал Гранта два года подряд, а также принимал участие в шоу, на которое его пригласил городской совет. Он разместил фотографию предупредительного письма на странице своего питомца в Facebook, где его поддержали многие пользователи.
Council Letter by on Scribd
"Я люблю смотреть на Гранта на улице, я заметил, как он купался в луже однажды, когда я выходил попить кофе. Это сделало мой день!" - написал один из комментаторов. Сам Мэттью надеется, что городской совет изменит свое решение.
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