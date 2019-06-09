Зеленский хочет убедить страны Европы, что его уступки в пользу России будут им выгодны, - экс-глава МИД Польши Коваль

9 июня, 2019, 20:09

Об этом бывший министр иностранных дел Республики Польша и депутат Европейского парламента Павел Коваль заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV .

"Появляются сигналы, что президент Зеленский готов сделать предложение. И думаю, что это не только предложение для России, но также и для некоторых политиков на Западе - по изменению политики (Украины, - ред.) по отношению к России, что для некоторых на Западе будет трактоваться как уступки или ослабление напряженности в российско-украинских отношениях. Похоже, что президент Зеленский не хочет делать этого без согласия Запада. И первые сигналы он дает, собственно, на Западе, а не делает какие-то визиты в Москву или во время встречи с Путиным", - пояснил Коваль.

Иными словами, отметил экс-министр, "президент Зеленский дает гарантии западным союзникам, что немного освободит их от проблем, связанных с Минскими соглашениями".

Таким образом, те союзники на Западе, которые уже готовы к определенным компромиссам по России, будут иметь "определенный карт-бланш" в виде того что подобные предложения исходят от "лидера, который получил 73% поддержки в Украине, который является лидером Украины, который не действует против Украины", добавил Коваль.

"Для западных деятелей в процессе отношений с Россией очень важно иметь такую страховку - тогда никто не скажет, что это было против Украины", - подытожил он.