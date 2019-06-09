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Espreso.tvОбществоВерховинщину в "Голосе" будет представлять Мария Макивничук

Верховинщину в "Голосе" будет представлять Мария Макивничук

Представительницей от Гуцульщины в партии "Голос" Святослава Вакарчука стала Мария Макивничук

"Я считаю, что современный мир и современная Украина нуждаются в новых, сознательных, с правильными украинскими, проевропейскими ценностями и приоритетами людей! Надеюсь, что отвечаю таким ценностям. А строить и менять страну мы можем только вместе, объединяясь и поддерживая друг друга" , - написала Мария Макивничук на своей странице в Facebook.

 

 

 

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