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Espreso.tvХай-текВ Швеции сделали "депрессивного" робота, чтобы тренировать психотерапевтов

В Швеции сделали "депрессивного" робота, чтобы тренировать психотерапевтов

Доцент кафедры психологии Стокгольмского университета Роберт Йохансон разработал робота Furhat, на котором смогут учиться психотерапевты в рамках исследования тревожного расстройства

Полностью с работой можно ознакомиться в блоге Йоханссон в Medium.

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения за 2017год, депрессия является основной причиной инвалидности во всем мире, от которой страдают 4,4% населения мира. В докладе также подчеркивается, что 3,6% населения мира страдают от тревожных расстройств. Эти болезни не только широко распространены, но и значительно выросли за последние десять лет.

Искусственный интеллект устройства построен на принципах Relational frame theory. RFT - продолжение бихевиоризма, что объясняет человека и психику через поведенческие принципы, то есть через классическое учение плюс несколько нововведений - язык и когниции.

По словам ученых, Furhat находится только на стадии разработки, однако в нем уже можно создавать симуляцию страданий, при этом не мгновенную, а длительную и изменчивую под влиянием внешних факторов - по аналогии с человеческой депрессией.

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