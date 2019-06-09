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Espreso.tvМирВ Хиллари Клинтон умер брат

В Хиллари Клинтон умер брат

Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон сообщила о смерти своего брата Тони Родхема в пятницу ночью

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Мы потеряли моего брата Тони прошлой ночью. Трудно найти слова, мой ум сегодня затоплен воспоминаниями о нем. Когда он вошел в комнату, он осветил ее смехом. Он был добрым, щедрым и замечательным человеком для Меган и отцом для Зака, Саймона и Фионы . Мы будем очень по нему грустить ", - отметила экс-госсекретарь.

Тони Родхэм умер в пятницу, 7 июня.

Причина смерти пока не названа.

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