//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Казахстане избрали нового президента - данные экзит-полов

В Казахстане избрали нового президента - данные экзит-полов


фото: radiosvoboda.org
По данным экзит-полов на президентских выборах в Казахстане побеждает Касым-Жомарт Токаев

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Токаев получает около 70 процентов на выборах президента Казахстана. По данным ЦИК, явка на выборах составила 77,4 процента от общего числа избирателей.

В день голосования проходили акции протеста в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте. В МВД заявили, что правоохранители задержали около 500 человек.

Министр внутренних дел Казахстана Марат Кожаев назвал акции протеста попыткой дестабилизировать общественную обстановку со стороны радикально настроенных элементов, а их участников - провокаторами.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

9 июня, 2019 воскресенье

8 июня, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать