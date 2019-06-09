9 июня, 2019, 22:26

По данным экзит-полов на президентских выборах в Казахстане побеждает Касым-Жомарт Токаев

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Токаев получает около 70 процентов на выборах президента Казахстана. По данным ЦИК, явка на выборах составила 77,4 процента от общего числа избирателей.

В день голосования проходили акции протеста в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте. В МВД заявили, что правоохранители задержали около 500 человек.

Министр внутренних дел Казахстана Марат Кожаев назвал акции протеста попыткой дестабилизировать общественную обстановку со стороны радикально настроенных элементов, а их участников - провокаторами.