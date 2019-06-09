В Казахстане избрали нового президента - данные экзит-полов
9 июня, 2019, 22:26
По данным экзит-полов на президентских выборах в Казахстане побеждает Касым-Жомарт Токаев
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Токаев получает около 70 процентов на выборах президента Казахстана. По данным ЦИК, явка на выборах составила 77,4 процента от общего числа избирателей.
В день голосования проходили акции протеста в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте. В МВД заявили, что правоохранители задержали около 500 человек.
Министр внутренних дел Казахстана Марат Кожаев назвал акции протеста попыткой дестабилизировать общественную обстановку со стороны радикально настроенных элементов, а их участников - провокаторами.
- Напомним, что 19 марта первый президент страны Нурсултан Назарбаев в специальном телеобращении к нации объявил, что уходит в отставку.
- Несмотря на сложении полномочий, Назарбаев сохранит за собой титул "лидера нации", возглавит Совет безопасности Казахстана, будет членом Конституционного совета и останется во главе правящей партии "Нур Отан".
- 20 марта председатель сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента страны.
- В Казахстане в воскресенье, 9 июня 2019 года, проходит голосование на внеочередных выборах президента . Большинство избирательных участков в стране открылись в 7:00 и закроются в 20:00 по местному времени.
- В Казахстане в день голосования на президентских выборах задержано около 500 протестующих .