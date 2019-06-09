В Бангладеш 6-х украинцев обвиняют в ограблении банка

9 июня, 2019, 17:55

В Бангладеш задержали шестерых украинских туристов, которых обвиняют в ограблении банка

Об этом сообщает ТСН.

Шесть украинских граждан задержаны полицией Бангладеш, им инкриминируют ограбление банкомата и сопротивление представителям местной полиции во время задержания.

9 июня с родственниками задержанных, которые считали их пропавшими без вести, встретился заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко, чтобы помочь освобождению украинцев.

29 мая шесть друзей-спортсменов из города Бердичева в возрасте от 18 до 45 лет отправились в туристическую поездку в Бангладеш. Последний раз родственники общались с ними по телефону 31 мая. С 1 июня и до сих пор связаться с ними не удавалось.

На встрече Кирилла Тимошенко с родными задержанных граждан, в которой принял участие представитель МИД Украины, было согласовано, что в ближайшее время в Бангладеш вылетает консульская группа во главе с Александром Громовым, первым секретарем по консульским вопросам посольства Украины в Индии, которая на месте должна детально с выяснить ситуацию и оказать необходимую помощь, в частности в поиске частного адвоката для граждан Украины.

Посольство Украины в Индии уже обратилось с нотой в Министерство иностранных дел Бангладеш с ходатайством объяснить причину задержания украинских граждан.

Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"На 10 июня запланирована встреча дипломатов посольства в Посольстве Бангладеш в Дели по вопросу получения информации по делу. Консул готовит командировку в Бангладеш с целью посещения в учреждении содержания граждан Украины, а также проведения встреч с компетентными органами страны", - сказал Кирилич.

Он подчеркнул, что посольство Украины в Индии поддерживает контакт с адвокатом задержанных и родными, и дело находится на контроле МИД и посольства Украины в Индии.