Украинские военные победили на суточном марш-броске в Шотландии
9 июня, 2019, 18:18
Украинцы стали победителями международных соревнований для военнослужащих и ветеранов в Шотландии
Об этом сообщает благотворительный фонд "Ветеранская десятка" в facebook.
В Шотландии на международных соревнованиях The Cateran Yomp-2019 команда военнослужащих и ветеранов из Украины завоевала четыре золотые и две бронзовые медали. Украинцы показали одни из лучших результатов соревнований, осуществив суточный марш-бросок по шотландским горам.
Олег Зимников отличился на дистанции 87 км.
Вадим Свириденко на протезах прошел "бронзовый" этап 35 км и уложился в общий норматив (8 часов).
В соревнованиях приняли участие команды ветеранов из США, Украины, Великобритании, Канады, Австралии и Грузии.