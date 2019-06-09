Украинские военные победили на суточном марш-броске в Шотландии

9 июня, 2019, 18:18

Украинцы стали победителями международных соревнований для военнослужащих и ветеранов в Шотландии

Об этом сообщает благотворительный фонд "Ветеранская десятка" в facebook.

В Шотландии на международных соревнованиях The Cateran Yomp-2019 команда военнослужащих и ветеранов из Украины завоевала четыре золотые и две бронзовые медали. Украинцы показали одни из лучших результатов соревнований, осуществив суточный марш-бросок по шотландским горам.

Олег Зимников отличился на дистанции 87 км.

Вадим Свириденко на протезах прошел "бронзовый" этап 35 км и уложился в общий норматив (8 часов).

В соревнованиях приняли участие команды ветеранов из США, Украины, Великобритании, Канады, Австралии и Грузии.