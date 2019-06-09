Страны G20 назвали главную угрозу мировой экономике

9 июня, 2019, 21:33

Министры финансов и руководители центральных банков стран G20, по итогам встречи в Фукуоке, сделали совместное заявление, в котором определили главную угрозу мировой экономике

Об этом со ссылкой на Press TV сообщает "Укринформ".

Представители стран G20 сделали совместное заявление в японском городе Фукуока по итогам двухдневной встречи, на которой рассматривался вопрос торговли и цифровой экономики в мире.

"Финансовые лидеры стран G20 заявляют, что глобальная торговля и усиленная геополитическая напряженность вместе могут представлять риск для мирового роста экономики", - говорится в заявлении.

Участники встречи сделали совместное коммюнике после 30 часов напряженных переговоров, признав, что рост экономики остается низким, а риски остаются нерешенными. Однако в G20 отметили, что глобальный рост стабилизируется, и, как ожидается, начнет умеренно увеличиваться в этом году и продлится до 2020 года.