Страны G20 назвали главную угрозу мировой экономике
Об этом со ссылкой на Press TV сообщает "Укринформ".
Представители стран G20 сделали совместное заявление в японском городе Фукуока по итогам двухдневной встречи, на которой рассматривался вопрос торговли и цифровой экономики в мире.
"Финансовые лидеры стран G20 заявляют, что глобальная торговля и усиленная геополитическая напряженность вместе могут представлять риск для мирового роста экономики", - говорится в заявлении.
Участники встречи сделали совместное коммюнике после 30 часов напряженных переговоров, признав, что рост экономики остается низким, а риски остаются нерешенными. Однако в G20 отметили, что глобальный рост стабилизируется, и, как ожидается, начнет умеренно увеличиваться в этом году и продлится до 2020 года.