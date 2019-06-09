США запустят свой первый автономный луноход, размером с обувную коробку

9 июня, 2019, 09:00

Университет Карнеги - Меллона (CMU) объявил, что планирует отправить первый американский беспилотный велосипед на Луну в июле 2021 года

На естественный спутник Земли аппарат доставит корабль Peregrine вместе с 14 другими научными инструментами, говорится в сообщении университета.

Несмотря на достижения программы "Аполлон", США еще никогда не отправляли беспилотный велосипед на Луну. НАСА запустит велосипед на Луну в рамках контракта с частной аэрокосмической компанией CMU Astrobotic. Компания получила $ 79,5 млн на строительство аппарата Peregrine с посадочным модулем для ровера.

Размеры лунохода не превышают габариты коробки для обуви, а весит он всего 1,8 кг. Идея исследователей состоит в том, чтобы создать новый класс велосипедов, запуски которых могут позволить себе университеты и частные компании, а не только космические агентства.