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Espreso.tvХай-текСША запустят свой первый автономный луноход, размером с обувную коробку

США запустят свой первый автономный луноход, размером с обувную коробку

Университет Карнеги - Меллона (CMU) объявил, что планирует отправить первый американский беспилотный велосипед на Луну в июле 2021 года

На естественный спутник Земли аппарат доставит корабль Peregrine вместе с 14 другими научными инструментами, говорится в сообщении университета.

Несмотря на достижения программы "Аполлон", США еще никогда не отправляли беспилотный велосипед на Луну. НАСА запустит велосипед на Луну в рамках контракта с частной аэрокосмической компанией CMU Astrobotic. Компания получила $ 79,5 млн на строительство аппарата Peregrine с посадочным модулем для ровера.

Размеры лунохода не превышают габариты коробки для обуви, а весит он всего 1,8 кг. Идея исследователей состоит в том, чтобы создать новый класс велосипедов, запуски которых могут позволить себе университеты и частные компании, а не только космические агентства.

 

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