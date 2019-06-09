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Espreso.tvСпортРоссию не пустят на чемпионат мира по легкой атлетике

Россию не пустят на чемпионат мира по легкой атлетике


фото: ukrinform.ua
Международная федерация легкой атлетики оставила в силе наказание за допинг для сборной России из-за которого она снова пропустит чемпионат мира

Об этом со ссылкой на BBC сообщает "Укринформ".

Российские спортсмены могут пропустить чемпионат мира этого года в Дохе (Катар) после того, как Международная федерация легкой атлетики (IAAF) решила оставить в силе наказание за допинг для россиян. IAAF приняла это решение на заседании в Монако - это уже 11-й раз, когда она проголосовала за сохранение запрета для спортсменов РФ.

Российские легкоатлеты не имеют права представлять на соревнованиях Россию с ноября 2015 года - после допингового скандала с участием государственных структур РФ.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 28 сентября по 6 октября в Дохе. По условиям запрета IAAF, российские спортсмены не могут соревноваться под флагом РФ. Однако спортсмены, которые пройдут допинг-тесты, смогут выступать под нейтральным флагом.

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