Россияне и наемники сорвали разведение сил в Станице Луганской

9 июня, 2019, 11:19

В субботу, 8 июня 2019 года, российские оккупационные войска сорвали договоренности по разведению сил и средств вблизи Станицы Луганской, которое было запланировано на 16 июня

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Так, с 20:55 по 21:35 субботы боевики из стрелкового оружия обстреливали населенный пункт Станица Луганская. Обстрел велся по направлению оккупированного населенного пункта Николаевка.

"Указанный факт в очередной раз демонстрирует нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации соблюдать Минских договоренностей по разведению сил и средств на данном участке местности, которое было спланировано на 16 июня", - заявили украинские военные.

Отмечается, что согласно договоренностям, разведение сил может быть осуществлено только после соблюдения режима тишины и его фиксации наблюдателями СММ ОБСЕ в течение 7 дней.

"Учитывая указанное, датой следующего разведения сил и средств на участке №1" Станица Луганская », может быть 17 июня 2019, только при условии сохранения режима тишины до указанного срока", - отметили в штабе ООС.