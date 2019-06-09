"Свобода" назвала первую пятерку на парламентских выборах
9 июня, 2019, 15:48
Всеукраинское объединение "Свобода" представило первую пятерку партийного списка на парламентских выборах
Об этом сообщает пресс-секретарь "Свободы" Кристина Равлюк в facebook.
По ее словам 42-й предвыборный съезд ВО "Свобода" назвал первую пятерку объединенных националистов:
1. Олег Тягнибок
2. Белецкий Андрей
3. Ярош Дмитрий
4. Тарасенко Андрей
По словам Равлюк, Андрей Белецкий сегодня находится на фронте, поэтому физически не присутствует на предвыборном съезде.