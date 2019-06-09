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Espreso.tvВыборы 2019"Свобода" назвала первую пятерку на парламентских выборах

"Свобода" назвала первую пятерку на парламентских выборах


фото: facebook
Всеукраинское объединение "Свобода" представило первую пятерку партийного списка на парламентских выборах

Об этом сообщает пресс-секретарь "Свободы" Кристина Равлюк в facebook.

По ее словам 42-й предвыборный съезд ВО "Свобода" назвал первую пятерку объединенных националистов:

1. Олег Тягнибок

2. Белецкий Андрей

3. Ярош Дмитрий

4. Тарасенко Андрей

5. Руслан Кошулинский

По словам Равлюк, Андрей Белецкий сегодня находится на фронте, поэтому физически не присутствует на предвыборном съезде.

 

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