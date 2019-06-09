Поплавский возглавил список одной из политпартий

9 июня, 2019, 14:56

Ректор Киевского национального университета культуры и искусств, народный депутат Михаил Поплавский возглавил избирательный список Аграрной партии Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду

Об этом сообщили на съезде партии, передает пресс-служба "аграриев".

"Политический совет партии провел свое заседание перед съездом, на котором единогласно был согласован сформированный президиумом политического совета партии, избирательный список кандидатов в народные депутаты от Аграрной партии Украины в общегосударственном округе ... Первый - Поплавский», - заявил ведущий.

Второй номер в списке Аграрной партии - Лилия Бортич, член Политсовета Аграрной партии Украины.

Третьим стал Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады. Четвертое место заняла 31-летняя председатель Молодежного крыла Аграрной партии, журналистка по профессии Анна Мадей. На пятом месте - политик Владимир Шушкевич.