Николай Княжицкий будет бок о бок с нами на защите наших достижений, - Порошенко
9 июня, 2019, 11:30
На съезде "Европейской солидарности" Петр Порошенко высказал уверенность, что Николай Княжицкий, как один из идеологов закона о языке, будет защищать его "бок о бок с нами"
Об этом с трибуны съезда ЕС заявил глава этой политисилы, президент Украины в 2014-2019 годах Петр Порошенко , передает Эспрессо.TV .
"Сейчас пошли нападки на закон о языке. Я уверен, что Николай Княжицкий будет бок о бок с нами на защите тех достижений, которые нам удалось сделать", - отметил в своей речи Порошенко.
"Эспрессо" вживую транслирует программу съезда.