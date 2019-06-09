Николай Княжицкий будет бок о бок с нами на защите наших достижений, - Порошенко

9 июня, 2019, 11:30

Об этом с трибуны съезда ЕС заявил глава этой политисилы, президент Украины в 2014-2019 годах Петр Порошенко , передает Эспрессо.TV .

"Сейчас пошли нападки на закон о языке. Я уверен, что Николай Княжицкий будет бок о бок с нами на защите тех достижений, которые нам удалось сделать", - отметил в своей речи Порошенко.

"Эспрессо" вживую транслирует программу съезда.