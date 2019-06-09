Нацполиция изъяла у жителя Мукачево наркотики на 2 млн грн

9 июня, 2019, 14:22

Вблизи пгт.Нижние Ворота, что на Воловетчине, сотрудники полиции обнаружили в авто мукачевца более 2 кг психотропного вещества - метамфетамина. Водитель автомобиля пытался убежать от полицейских, однако его задержали. По факту неправомерных действий мужчины открыто уголовное производство

Об этом рассказывает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

8 июня 2019 года в пгт.Нижние Ворота Воловецкого района, в ходе отработок в рамках операции "МАК", сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль Skoda superb. Однако водитель проигнорировал требование правоохранителей, зато ускорил скорость, а во время преследования полицейскими совершил два ДТП, после чего скрылся и скрывался в лесу.

Вскоре правоохранители разыскали авто и его владельца в 2 км от места происшествия.

На месте работала также следственно-оперативная группа Воловецкого отделения полиции.

В ходе осмотра авто правоохранители обнаружили пакет с веществом, похожим на психотропное, весом 2 кг. Эксприм-стест показал, что это метамфетамин. Общая стоимость изъятой партии наркотика составляет около 2 млн гривен.

Фигуранта задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за хранение наркотиков в особо крупных размерах с целью сбыта.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.