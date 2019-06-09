Нацполиция изъяла у жителя Мукачево наркотики на 2 млн грн
Об этом рассказывает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
8 июня 2019 года в пгт.Нижние Ворота Воловецкого района, в ходе отработок в рамках операции "МАК", сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль Skoda superb. Однако водитель проигнорировал требование правоохранителей, зато ускорил скорость, а во время преследования полицейскими совершил два ДТП, после чего скрылся и скрывался в лесу.
Вскоре правоохранители разыскали авто и его владельца в 2 км от места происшествия.
На месте работала также следственно-оперативная группа Воловецкого отделения полиции.
В ходе осмотра авто правоохранители обнаружили пакет с веществом, похожим на психотропное, весом 2 кг. Эксприм-стест показал, что это метамфетамин. Общая стоимость изъятой партии наркотика составляет около 2 млн гривен.
Фигуранта задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за хранение наркотиков в особо крупных размерах с целью сбыта.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.