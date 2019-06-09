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Espreso.tvМирМеган Маркл назвали одной из самых влиятельных женщин Великобритании. Кейт Мидлтон в списке нет

Меган Маркл назвали одной из самых влиятельных женщин Великобритании. Кейт Мидлтон в списке нет

Жена принца Гарри Меган Маркл стала одной из самых влиятельных женщин Великобритании по мнению модного журнала Vogue

Имена всех 25 выдающихся женщин опубликованы на сайте издания.

"Достаточно революционное решение Меган и Гарри не афишировать рождение их ребенка и его первые дни отражает стремление к здоровому образу жизни, которым Меган была известна и до того, как начала свою новую жизнь, а также ее феминистские идеалы", - обосновали место герцогини Сассекской в списке журналисты Vogue, называя ее очень современной принцессой.

Вместе с Меган Маркл в списке оказались автор ее свадебного платья дизайнер и феминистка Кейт Уайт Келлер, супермодель Наоми Кэмпбелл, корреспондент "Би-би-си" Эмили Мейтлис, визажистка Пэт Макграт, молодая певица Джорджа Смит, член парламента Марша де Кордова и другие.

Таблоид The ​​Sun обратил внимание, что герцогиню Кембриджскую Кэтрин в список не включили. Кроме того, отмечается, что в прошлом году Кейт Миддлтон также "проиграла" Меган Маркл, не попав в список самых стильных звезд 2018 года.

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