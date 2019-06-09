Меган Маркл назвали одной из самых влиятельных женщин Великобритании. Кейт Мидлтон в списке нет

9 июня, 2019, 19:52

Жена принца Гарри Меган Маркл стала одной из самых влиятельных женщин Великобритании по мнению модного журнала Vogue

Имена всех 25 выдающихся женщин опубликованы на сайте издания.

"Достаточно революционное решение Меган и Гарри не афишировать рождение их ребенка и его первые дни отражает стремление к здоровому образу жизни, которым Меган была известна и до того, как начала свою новую жизнь, а также ее феминистские идеалы", - обосновали место герцогини Сассекской в списке журналисты Vogue, называя ее очень современной принцессой.

Вместе с Меган Маркл в списке оказались автор ее свадебного платья дизайнер и феминистка Кейт Уайт Келлер, супермодель Наоми Кэмпбелл, корреспондент "Би-би-си" Эмили Мейтлис, визажистка Пэт Макграт, молодая певица Джорджа Смит, член парламента Марша де Кордова и другие.

Таблоид The ​​Sun обратил внимание, что герцогиню Кембриджскую Кэтрин в список не включили. Кроме того, отмечается, что в прошлом году Кейт Миддлтон также "проиграла" Меган Маркл, не попав в список самых стильных звезд 2018 года.