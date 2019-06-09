Курсом на ЕС и НАТО мы мобилизуем всех. И тех, кто будет у власти, и тех, кто будет в оппозиции, - Порошенко

9 июня, 2019, 11:08

Вектор на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины будет мощным стимулом для работы всех тех, пройдет в Верховную Раду, независимо от того, где именно им придется быть - во власти или в оппозиции

Об этом заявил лидер "Европейской солидарности", президент Украины в 2014-2019 годах Петр Порошенко во время сегодняшнего съезда этой политсилы, трансляцию которого ведет Еспресо.TV .

По словам Порошенко, его партия готова в этом направлении помогать в т.ч. новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.

"Мы как государственная политическая сила поддержим те шаги (президента Зеленского - ред.), которые направлены на это", - отметил он.

"Членство в ЕС и НАТО не является самоцелью, а тем инструментом, который гарантирует инвестиции для экономики Украины ...

Членство в НАТО - это надежная защита от российской агрессии ", - подчеркнул Порошенко.