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Espreso.tvОбществоКурсом на ЕС и НАТО мы мобилизуем всех. И тех, кто будет у власти, и тех, кто будет в оппозиции, - Порошенко

Курсом на ЕС и НАТО мы мобилизуем всех. И тех, кто будет у власти, и тех, кто будет в оппозиции, - Порошенко

Вектор на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины будет мощным стимулом для работы всех тех, пройдет в Верховную Раду, независимо от того, где именно им придется быть - во власти или в оппозиции

Об этом заявил лидер "Европейской солидарности", президент Украины в 2014-2019 годах Петр Порошенко во время сегодняшнего съезда этой политсилы, трансляцию которого ведет Еспресо.TV .

По словам Порошенко, его партия готова в этом направлении помогать в т.ч. новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.

"Мы как государственная политическая сила поддержим те шаги (президента Зеленского - ред.), которые направлены на это", - отметил он.

"Членство в ЕС и НАТО не является самоцелью, а тем инструментом, который гарантирует инвестиции для экономики Украины ...

Членство в НАТО - это надежная защита от российской агрессии ", - подчеркнул Порошенко.

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