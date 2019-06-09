//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvВыборы 2019Гендиректор "1+1" Ткаченко не собирается покидать пост из-за участия в парламентских выборах

Гендиректор "1+1" Ткаченко не собирается покидать пост из-за участия в парламентских выборах


фото: facebook
Генеральный директор медиахолдинга "1+1" медиа Александр Ткаченко заявил, что не оставит должность на время участия в парламентских выборах

Об этом Ткаченко написал в facebook.

"С "плюсов" до завершения избирательной кампании никуда не ухожу, редакционная политика и менеджмент у нас давно разделены", - написал Ткаченко и отметил, что его интересуют местное самоуправление и гуманитарная политика.

9 июня в Киеве состоялся съезд партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа". Ткаченко под девятым номером попал в избирательный список партии на досрочных парламентских выборах, которые запланированы на 21 июля.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

9 июня, 2019 воскресенье

8 июня, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать