Гендиректор "1+1" Ткаченко не собирается покидать пост из-за участия в парламентских выборах
9 июня, 2019, 18:58
Генеральный директор медиахолдинга "1+1" медиа Александр Ткаченко заявил, что не оставит должность на время участия в парламентских выборах
Об этом Ткаченко написал в facebook.
"С "плюсов" до завершения избирательной кампании никуда не ухожу, редакционная политика и менеджмент у нас давно разделены", - написал Ткаченко и отметил, что его интересуют местное самоуправление и гуманитарная политика.
9 июня в Киеве состоялся съезд партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа". Ткаченко под девятым номером попал в избирательный список партии на досрочных парламентских выборах, которые запланированы на 21 июля.
- 9 июня действующий президент Владимир Зеленский представил первую десятку своей партии "Слуга народа".
- Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что политическая сила определится с кандидатурой премьр-министра только после парламентских выборов.
- Партия "Слуга народа" утвердил программу, с которой идет на досрочные парламентские выборы.