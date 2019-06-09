Гендиректор "1+1" Ткаченко не собирается покидать пост из-за участия в парламентских выборах

9 июня, 2019, 18:58

Генеральный директор медиахолдинга "1+1" медиа Александр Ткаченко заявил, что не оставит должность на время участия в парламентских выборах

Об этом Ткаченко написал в facebook.

"С "плюсов" до завершения избирательной кампании никуда не ухожу, редакционная политика и менеджмент у нас давно разделены", - написал Ткаченко и отметил, что его интересуют местное самоуправление и гуманитарная политика.

9 июня в Киеве состоялся съезд партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа". Ткаченко под девятым номером попал в избирательный список партии на досрочных парламентских выборах, которые запланированы на 21 июля.