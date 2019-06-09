Экс-чемпион мира по боксу эффектно вернулся после поражения. Видео нокаута
9 июня, 2019, 16:42
Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана выиграл нокаутом первый поединок после поражения от мексиканца Сауля Альвареса
Об этом сообщает DAZN в twitter.
Сегодня в Нью-Йорке экс-чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) Геннадий Головкин из Казахстана провел первый бой после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
В Нью-Йорке боксер из Казахстана нокаутировал в четвертом раунде канадца Стива Роллса
Головкин одержал 39-ю победу, один бой он завершил вничью и в одном поединке уступил Саулю Альваресу.
Бой Головкин - Роллс состоялся в промежуточном весе (до 74,3 кг) и стал дебютным для казахстанца на стриминговой платформе DAZN.
. @GGGBoxing DROPPED Him #GGGRolls pic.twitter.com/JL1AK20GVE- DAZN USA (@DAZN_USA) 9 июня 2019 г.
- 15 сентября 2018 Сауль Альварес победил Геннадия Головкина и отобрал у лучшего боксера мира по версии журнала The Ring чемпионские титулы.
- В прошлом году первый бой между Головкиным и Альваресом завершился скандальной ничьей.
- У Головкина отобрали титул IBF из-за отказа казахстанца встречаться с украинцем Сергеем Деревянченко.