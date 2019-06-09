Экс-чемпион мира по боксу эффектно вернулся после поражения. Видео нокаута

9 июня, 2019, 16:42

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана выиграл нокаутом первый поединок после поражения от мексиканца Сауля Альвареса

Об этом сообщает DAZN в twitter.

Сегодня в Нью-Йорке экс-чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) Геннадий Головкин из Казахстана провел первый бой после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.

В Нью-Йорке боксер из Казахстана нокаутировал в четвертом раунде канадца Стива Роллса

Головкин одержал 39-ю победу, один бой он завершил вничью и в одном поединке уступил Саулю Альваресу.

Бой Головкин - Роллс состоялся в промежуточном весе (до 74,3 кг) и стал дебютным для казахстанца на стриминговой платформе DAZN.