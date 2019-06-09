Дородную женщину выгнали из ресторана за "слишком откровенную одежду"

9 июня, 2019, 13:03

Полную американку Сюеретту Эмке выгнали из ресторана сети Golden Corral из-за внешнего вида

Об этом сообщает Fox News.

По словам женщины, сотрудники заведения Erie, расположенного в Пенсильвании, выставили ее прочь после жалоб других посетителей на ее якобы слишком откровенную одежду. "Когда я зашла туда перекусить, ко мне подошел менеджер и заявил, что я одета слишком провокационно, и это не нравится другим посетителям. Мне нужно было одеть что-то сверху или покинуть ресторан", - рассказала Эмке.

Женщина ответила, что потратила целый час на дорогу в ресторан, однако управляющий ответил, что его это не волнует. Когда она попросила объяснить, что не так с ее одеждой, он не смог дать конкретного ответа.

По мнению американки, ресторан просто дискриминировавшей ее за лишний вес. "Я видела людей, одетых гораздо откровеннее, и им ничего не сказали. Мне правда кажется, что они обратились именно ко мне, потому что я не худая, и это несексуально", - уверена женщина.

Вскоре Эмке связалась с владельцем заведения, чтобы пожаловаться на менеджера. Однако тот заявил, что в ресторане действительно действуют правила дресс-кода, а учитывать пожелания большинства гостей - прямая обязанность руководителя.