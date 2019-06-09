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Espreso.tvВойна с РФ9 июня на фронте: враг 14 раз нарушил режим тишины

9 июня на фронте: враг 14 раз нарушил режим тишины


фото: rbc.ua
9 июня российские оккупационные войска совершили 14 обстрелов позиций украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала суток враг четырнадцать раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил, из них: трижды в районе села Водяное, по направлению Азова и Веселого - из 122-мм артиллерии, минометов калибра 120 мм и 82 мм; Павлополь, по направлению населенного пункта Украинское - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; вблизи Верхнеторецкого, со стороны населенного пункта Михайловка - из 120-мм минометов; в районе населенного пункта Талаковка - из крупнокалиберных пулеметов; дважды обстреляли Гнутово, со стороны Азова и Верхнеширокина - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил: дважды вблизи населенного пункта Новолуганское, по направлению Доломитного - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; два раза Новоалександровку, по направлению населенного пункта Калиново и Калиново-Борщеватое - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения боевой машины пехоты, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды Зайцево, по направлению Голмиского и Зайцева - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

 

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