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Espreso.tvОбщество8 мая на фронте: с украинской стороны - один травмирован, с российской - один уничтожен, двое раненых

8 мая на фронте: с украинской стороны - один травмирован, с российской - один уничтожен, двое раненых


фото: MinistryofDefence.UA
8 июня вооруженные формирования Российской Федерации 22 раза нарушили режим прекращения огня, из них семь раз - с применением запрещенной Минскоими соглашениями 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 и 82 мм и вооружения танка. Также обстрелы велись из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов

Об этом говорится в отчете относительно положения в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра воскресенья, 9 июня 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Россияне и наемники открывали огонь вблизи 17 населенных пунктов:

Водяное,

Лебединское,

Опытное,

Новоселовка Вторая

Павлополь,

Широкино,

Марьинка,

Богдановка,

Новотроицкое,

Старогнатовка,

Южное,

Майское,

Золотое,

Станица-Луганская,

Крымское,

Хутор Вольный,

Луганское.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 8 июня одного оккупанта были уничтожено и еще двое ранены", - отмечают военные.

 

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