8 мая на фронте: с украинской стороны - один травмирован, с российской - один уничтожен, двое раненых
Об этом говорится в отчете относительно положения в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра воскресенья, 9 июня 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Россияне и наемники открывали огонь вблизи 17 населенных пунктов:
Водяное,
Лебединское,
Опытное,
Новоселовка Вторая
Павлополь,
Широкино,
Марьинка,
Богдановка,
Новотроицкое,
Старогнатовка,
Южное,
Майское,
Золотое,
Станица-Луганская,
Крымское,
Хутор Вольный,
Луганское.
"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 8 июня одного оккупанта были уничтожено и еще двое ранены", - отмечают военные.