8 мая на фронте: с украинской стороны - один травмирован, с российской - один уничтожен, двое раненых

9 июня, 2019, 07:21

8 июня вооруженные формирования Российской Федерации 22 раза нарушили режим прекращения огня, из них семь раз - с применением запрещенной Минскоими соглашениями 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 и 82 мм и вооружения танка. Также обстрелы велись из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов