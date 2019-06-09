49 дней до выборов. Сегодня пройдут съезды "Европейской солидарности", "Слуги народа" и "Оппозиционного блока"

9 июня, 2019, 07:35

В воскресенье, 9 июня 2019 года, в украинской столице запланировано проведение предвыборных съездов политических партий "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Слуга народа" Владимира Зеленского и "Оппозиционного блока - Партия мира", во главе с бывшими влиятельными регионалами. При этом к "Оппоблоку" планируют присоединиться еще несколько подобных проектов

Представители "Европейской солидарности", в частности, встретятся в своем "прозрачном офисе" на улице Лаврской, 16 в Киеве, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу партии.

Начало работы съезда - 10.30.

"Слуги народ" соберутся в 12:00 в Ботаническом саду имени Николая Гришко над Днепром.

Кроме того, по информации от одесской газеты Думская.net, "Оппозиционный блок" и те, кто решил с ним на этот раз идти на выборы, будто встретятся сегодня в Международном выставочном центре на Броварском проспекте, тогда как сначала они должны были провести съезд в Одессе, однако отказались от такой мысли после угроз со стороны "Национального корпуса" . Речь, собственно, об "Оппозиционном блоке - Партия мира", а также о "Возрождении", "Наши" и формации "Доверяй делам", образованной с участием городских голов Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова.

В пятницу, 7 июня, названные структуры заключили меморандум о сотрудничестве на пешеходном мосту в Киеве.

Планируется, что названные политсилы представят свои партийные списки и назовут кандидатов-мажоритарщиков.

Исключение составляет партия "Слуга народа", где еще окончательно не определились с мажоритарными округами.