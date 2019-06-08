Железный волк-2019: в Литве начались масштабные учения НАТО

8 июня, 2019, 23:02

Военные маневры Gelezinis Vilkas 2019 (Железный волк-2019) с участием около 4 тыс. военнослужащих из 10 стран и более тысячи единиц техники начались в Литве

Об этом сообщает пресс-служба минобороны Литвы.

Целью учений, в которых задействованы подразделения Вооруженных сил Литвы, а также личный состав и техника союзников по НАТО, является интеграция всех этих сил и средств в единую боевую систему, способную эффективно планировать и выполнять боевые задачи, говорится в сообщении.

Отмечается, что в крупнейших для Литвы в текущем году маневрах, кроме литовских военных, принимают участие военнослужащие США, Великобритании, Германии, Бельгии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Чехии и Эстонии.

Отмечается, что часть из них входит в состав расквартированного в Литве сводного батальона НАТО передового базирования.

В Минобороны сообщают, что учения пройдут на полигоне в районе города Пабраде (восточная часть Литвы у границы с Беларусью) и на полигоне Гайжюнай (центр страны). Военная техника из мест постоянной дислокации в район учений пройдет гражданскими автострадами в сопровождении военной полиции.

Отмечается, что часть эпизодов маневров пройдет по согласованию с местными властями на прилегающих к полигонам гражданских территориях.

Военные маневры Gelezinis Vilkas 2019 продлятся две недели, говорится в сообщении.