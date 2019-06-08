Жадан о Кернесе: "Ненаказанное зло - как невылеченная простуда"

8 июня, 2019, 12:35

Известный украинский писатель и поэт, харьковчанин Сергей Жадан назвал "флюгером" мэра Харькова Геннадия Кернеса, который в очередной раз сменил политическую силу, при этом не меняя собственных взглядов и предпочтений

Об этом литератор написал в своей колонке для издания Новое время.

"На самом деле взгляды Геннадия Адольфовича, насколько можно судить по его коротким репликам или пространным интервью, никогда не менялись - ни до войны, ни во время. И даже его заявления о том, что это именно он остановил сепаратизм в Харькове, свидетельствуют лишь о том, что на тот момент, когда он это сказал, ему выгодно было сказать именно так. Все остальное не имеет никакого смысла. Нет никакого смысла искать непоследовательности и противоречия в сказанном и совершенном им. Там нет никаких противоречий. и никакой непоследовательности нет. Не было никакого противоречия в том, что он, скажем, пару лет назад открывал в Харькове памятник вместе с представителями правых политических сил, которых он теперь, после смены власти, со спокойной душой называет "отбросами общества". Противоречия здесь есть, скорее, в действиях самих правых политических сил, которые почему-то решили открывать памятники вместе с Геннадием Адольфовичем", - отметил он.

Так же, как не было никакой непоследовательности в том, что харьковский городской голова публично поддерживал на нынешних выборах действующего тогда президента Порошенко, от которого он отказался, как только выборы завершились.

"Противоречие было, опять же, скорее в наивных попытках сторонников Петра Алексеевича увидеть в таком удивительном стратегическом маневре - поставить в Харькове именно на Кернеса - какую-то особенно хитрую технологию, какой-то мудрый и взвешенный жест. Хорошо помню все эти разглагольствования о том, что Порошенко вынужден опираться "на местные элиты", что это оправданный компромисс с совестью и достоинством. Чем этот мудрый маневр закончился для Петра Алексеевича - напоминать, думаю, не надо", - добавил Жадан.

"Исходя из этого всего - чему бы могла научить история с Геннадием Адольфовичем? На самом деле, многому. Скажем тому, что ненаказанное зло - это как недолеченная простуда: сам себе создаешь проблемы на будущее. Или тому, что пытаясь играть в азартные игры с профессионалом сильно рискуешь проиграть. Или тому, что даже не стоит пытаться апеллировать к логике и совести того самого коллективного избирателя, который позволяет выгонять себя в выходной день на акцию массовой поддержки любимого мэра, искренне ненавидя всех, кто не подтанцовывает.

В конце концов, вся эта история просто напоминает очевидное - зло есть зло. Независимо от того, куда дуют ветры истории", - подытожил он.