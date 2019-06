Из-за суровых законов США об абортах женщине пришлось родить ребенка без черепа и мозга

8 июня, 2019, 17:00

В США женщине пришлось рожать ребенка, у которого отсутствовали череп и мозг

Об этом пишет Science Alert.

Когда медики поставили плоду диагноз аненцефалия, речь об аборте уже не шла. Женщина живет очень бедно - она не могла добраться до больницы несколько месяцев, так как у нее не было машины, а муж не мог ее сопровождать из-за непрерывной работы. Согласно американскому законодательству, врачи не имели права прерывать беременность и вынуждены были отпустить беременную домой после обследования.

При таком диагнозе у ребенка в любом случае нет шансов на жизнь, порок 100% летальный. 50% плодов с анэнцефалией погибают в утробе матери, а остальные 50% детей рождаются живыми и в 66% случаев могут прожить всего несколько часов, некоторые живут около недели, в самых редких случаях дети доживают до возраста около 2 лет.

После обследования пациентка вернулась домой, но через несколько дней у нее начались схватки - преждевременные роды. После родов ребенок прожил несколько часов, а мать выписали в удовлетворительном физическом состоянии. Однако женщине понадобилась психологическая помощь, позволить которую она себе не могла.

Кроме того, пациентка не знала английского языка и врачу пришлось общаться с ней с помощью переводчика по видеосвязи.

Об этом случае в эссе "Миф выбора" (The Myth of Choice) поведал анонимный врач. Его рассказ опубликовали в журнале Американского лекарственного колледжа "Анналы терапии" (Annals of Internal Medicine). Он описывает впечатления от встречи с женщиной, у которой родился ребенок с анэнцефалией:

"Женщина встречает мужчину, заводит отношения, хочет найти семью. Она приходит в больницу с огромным животом - на последних сроках. Она не была раньше, потому что у нее нет машины.

Ее парень работает допоздна, ему платят наличными. Оказывается, у ребенка нет ни мозга, ни черепа. При таких вводных ни одному ребенку не выжить. Никому не выжить.

Вы находите переводчика, садитесь рядом с ней, приветствуете и выражаете сочувствие - и все это на одном дыхании. Переводчик - незнакомец по ту сторону экрана... Вы пытаетесь наклонить монитор так, чтобы он увидел ваше лицо.

Переводчик в ужасе от того, что ему приходится говорить женщине. Вы ждете, пока пациентка заговорит. В ее глазах мольба - покончите с этим. Но никто этого не сделает. Не на таком сроке. Не в этой больнице.

Следовательно, мать отправляется домой, беременная и с разбитым сердцем. Она возвращается через несколько дней. У нее выкидыш. Ребенок рождается без черепа, глаза, похожие на жвачку... Он живет, но недолго. Некоторые медсестры требуют, чтобы вы спасли ребенка, используя медицинскую магию.

Вы напоминаете им, что он недоношенный, что у него нет мозга, он не может выжить. Вы просите мать подержать ребенка, но она не хочет налаживать эту связь. Она не может видеть это деформированное существо, которое родила, потому что однажды увидев его, уже невозможно будет забыть.

Вскоре ребенок умирает. Молодую маму размещают в палате в дальнем углу отделения, подальше от других матерей и их розовощеких плачущих детей.

Она выйдет из больницы с набухшей грудью и слезами на глазах - оплакивая свое мертвое дитя. Ей будет трудно ходить в течение нескольких недель".

Анонимного врача возмущает тот факт, что правительство тратит миллионы долларов на то, чтобы вернуть к жизни детей со смертельным диагнозом.

"Им оказывают всяческую помощь. Это понятно. Какой родитель откажется от спасения своего ребенка? Но врачи дают родителям ложные надежды. Такой выбор - это обман чистой воды. Все равно их дети умрут. Потому что никто не может выжить без черепа и мозга. так зачем обманывать людей? Иногда все, что нужно дать людям - это сострадание. Достойно принять горе - это дар ".