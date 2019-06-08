Вакарчук уверяет: его партия не "техническая" для уменьшения результата "Слуги народа"
Об этом заявил лидер партии "Голос" и группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, сообщает УНИАН.
"Вы считаете, я похож на технического кандидата?", ответил он вопросом на вопрос.
По бюджету избирательной кампании партии и источников ее финансирования, Вакарчук отметил, что "Голос" преимущественно финансируется за счет пожертвований.
"Примерный бюджет кампании - 80 млн грн. Большинство денег мы собираем с помощью пожертвований среднего и малого бизнеса. На сегодня уже собрано около 25-30 миллионов", - отметил он.
Вакарчук отметил, что часть средств на выборы дадут крупные бизнесмены, "но которые точно не является в списке самых богатых людей и не имеют никакого отношения к олигархам".
Он подчеркнул, что не будет брать ни копейки у олигархов.
Кроме того, Вакарчук высказал мнение, что пока рано говорить о том, с кем может объединиться его политическая сила в случае прохождения в парламент.
На вопрос, будет ли он в оппозиции к президенту, Вакарчук заявил, что это будет зависеть от политики, которую будет проводить Владимир Зеленский и от того, будет ли он выполнять свои обещания.
- Напомним, 16 мая Святослав Вакарчук объявил, что идет на выборы в Верховную Раду. Для этого он создал партию "Голос".
- Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук представил команду своей партии "Голос" , с которой пойдет на парламентские выборы.
- 8 июня съезд партии Святослава Вакарчука "Голос" утвердил список кандидатов в народные депутаты.