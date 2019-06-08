В ЮАР двухлетнего мальчика разорвал леопард
Об этом сообщает ABC News.
Представители парка заявили, что сына одного из сотрудников убил леопард. Это произошло вечером в среду, 5 июня, на территории, где расположено жилье персонала.
Родители немедленно доставили ребенка в больницу после нападения животного. Врачи констатировали смерть мальчика, которому было два с половиной года. Леопарда-убийцу нашли и застрелили.
Генеральный директор южноафриканских национальных парков Фундисиле Мкетени (Fundisile Mketeni) выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал оказать всяческую поддержку. "Это опасность, которой мы подвергаемся ежедневно, чтобы защитить редкие виды животных ради всех. Пусть душа этого ребенка упокоится с миром", - заявил он.
Мкетени добавил, что на территории парка животные часто взаимодействуют с людьми, из-за чего теряют перед ними страх. Поэтому хищники иногда нападают на персонал и посетителей.
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